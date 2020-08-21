Сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом

"COVID-19 - я просто вам хочу сказать, что это за зараза, другого слова нету! Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это, как дети, я считаю, более-менее нормально, только температура и все родители действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно, даже те взрослые, которые, скажем так, молоды, здоровы, занимаются спортом ", - рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что за последние сутки количество заболевших коронавирусом превысило 2,1 тысячи, и призвал людей быть очень осторожными, соблюдать карантинные меры, носить маски.

"Поверьте нашей семьи: никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью. Болезнь истощает полностью, три недели, большинству людей три недели, людям особенно в начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что увеличение количества заболевших остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать.

"Никто не понимает, пока родной человек не заболеет, насколько трудно выдержать это, насколько трудно нашей медицине", - добавил Президент.

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Ранее, Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область. Он осмотрит отремонтированную дорогу, выступит на презентации стратегии развития региона и пообщается с представителями морского бизнеса.