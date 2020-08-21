1 сентября правила въезда в Беларусь для украинцев изменится

С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси. Как пишет Фраза.юа, ссылаясь на сообщение Государственной пограничной службы Украины, отныне для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт.

По мнению украинских пограничников, новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта их идентификация является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Кроме того, в ГПСУ прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными автоматическими устройствами.

Отметим, что граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Граждане же, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину будут беспрепятственно пропускаться в страну по внутренним паспортам.

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