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Новости
Украина
21 августа 20, 22:25
Грозы в субботу накроют пол-Украины
гроза
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Жара немного отступит, но кое-где будет +30.

Погода в Украине в субботу, 22 августа окажется несколько хуже, чем предвещали предварительные прогнозы. Ничего особо страшного, но штормовое предупреждение по грозам распространяется более чем на половину территории страны. Гарантированно смогут избежать осадков лишь западные регионы, немного - центральные и Одесская область. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как сообщает на своей странице в Фейсбук синоптик Наталка Диденко, 22 августа, короткие ливни с грозами наиболее вероятны в Николаевской, Херсонской областях, в Запорожье, в Крыму, Донецкой, Луганской и местами в Днепропетровской областях.

Температура воздуха, наконец, сможет за счет отсутствия дождей достигнуть +25...+30 градусов не только на юге, но и на западе. Неожиданно свежо будет на юго-востоке и на севере Украины: +22...+25 градусов. В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум будет в диапазоне +24...+28 градусов.

Штормовое предупреждение на 22 августа. Фото: Укргидрометцентр.

В Киеве дождь с грозой ожидается ближайшей ночью, а ​​в субботу, будет сухо, ясно и комфортно, +25 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на День Независимости и последние длинные выходные этого лета - 22-24 августа.

Прогноз погоды в Украине 22 августа. Фото: Укргидрометцентр. 
kp.ua
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