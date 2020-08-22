22 августа - праздник, что категорически запрещено делать

Святой Матфий родился в Вифлееме. С малых лет был учеником Симеона Богоприимца. После встречи с Христом неотступно везде следовал за ним. После предательства Иуды и Вознесения Господня был избран двенадцатым апостолом и стал проповедовать во многих городах. Неоднократно Господь отводил опасность от Матфия. По возвращении в Иудею святой был схвачен по приказу иудейского первосвященника Анана, осужден и приговорен к смертной казни.

С днем Матфея связывали жуткое поверье: якобы в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Например, хозяйки всегда старались доить корову в одиночестве, чтобы "лишний глаз" не испортил буренку. Чтобы у коровы не пропало молоко, подойник в этот день никогда не ставили ни на стул, ни на кадку.

Молоко 22 августа старались не подавать на стол в первозданном состоянии. Его непременно заквашивали, створаживали или томили в печи. Это делалось также для того, чтобы случайно не сглазить вкус цельного молока. Оттого на столах в этот день у тех крестьян, которые не особо соблюдали пост, появлялось не простое молоко, а топленое, а также ряженка и простокваша. В некоторых местностях из простокваши пекли оладьи - они, как и блины, символизировали солнце и животворящий свет, поэтому хозяйки считали, что оладушки могут отвести беду от буренок.

Погода с этого дня начинала поворачивать на осень и народ подмечал, что дожди после Матвеева дня идут уже не теплыми, как летом, а холодными. С Матвея приближение осени становилось очевидным, воздух остывал, а в небе все чаще появлялись тучи. "Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает", - примечали люди.

22 августа хозяйки традиционно сушили огородную зелень на зиму. Укроп и петрушка широко использовались в домашнем хозяйстве как для приготовления пищи, так и для лечения некоторых болезней. На Матвея зелень собирали, мыли в колодезной воде, просушивали на сквозняке в пучках, а потом выкладывали ровным слоем на теплую русскую печь. Сухую зелень хранили в льняных мешочках. Считалось, что лен лучше других материалов сохранит запах и полезные свойства трав.

Что не рекомендуется делать 22 августа:

Именно 22 августа нельзя было луну разглядывать, мигрени могли частые начаться.

Нельзя руки тереть друг об друга - прибыли не будет.

В этот день запрещалось пить травяные настои, потому что они могли стать ядовитыми.

Народные приметы 22 августа

Много росы - к жаркому дню.

Матфей ненастье подпускает.

Если ветер южный и вихревой - зимой много снега будет.

На Матвея летний дождь с осенним встречается.

С Матвея теплых дождей не ждать до следующей весны.

Если ночь ясная, а росы нет - к дождю на следующее утро.

На Матвея ненастного всякий труд напрасный.

После Матвея мужик на поле не потеет, летний жар отступает, осень кутаться в одежу заставляет.

У кого именины 22 августа?

Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Яков, Иван, Макар, Матвей, Петр, Ирина, Мария.