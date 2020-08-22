В Киеве прошла церемония прощания с тестем Порошенко

Днем 22 августа в Национальном музее медицины Украины прошла церемония прощания с Анатолием Переведенцевым. Он был отцом Марины Порошенко, супруги пятого президента Украины. Вход в здание охраняли несколько сотрудников Управления государственной охраны. Простилась с близким человеком чета Порошенко и другие родные довольно быстро, после чего тело покойного отвезли на погребение.

Тесть Петра Порошенко Анатолий Переведенцев умер 20 августа в возрасте 87 лет. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Со временем перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии с 1985 по 1988 годы.

Буквально два месяца назад в семье Петра Порошенко произошло еще одно горе. 16 июня в возрасте 84 после инсульта умер его отец Алексей Иванович. Он много лет возглавлял концерна "Укрпроминвест", объединяющий более 50 предприятий. Церемония прощания прошла в здании клуба Кабинета министров в Киеве, панахида - в Свято-Михайловском монастыре, которую провел глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Читайте также: Умер выдающийся ученый Борис Патон