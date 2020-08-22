Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.25
USD
27.43
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 августа 20, 13:56
В Киеве прошла церемония прощания с тестем Порошенко
похорон тестя Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анатолий Переведенцев умер в возрасте 87 лет.

Днем 22 августа в Национальном музее медицины Украины прошла церемония прощания с Анатолием Переведенцевым. Он был отцом Марины Порошенко, супруги пятого президента Украины. Вход в здание охраняли несколько сотрудников Управления государственной охраны. Простилась с близким человеком чета Порошенко и другие родные довольно быстро, после чего тело покойного отвезли на погребение.

Тесть Петра Порошенко Анатолий Переведенцев умер 20 августа в возрасте 87 лет. Он работал заместителем главы Минздрава УССР. Со временем перешел в дипломатическую сферу и занял должность советника посла СССР в Монголии с 1985 по 1988 годы.

Буквально два месяца назад в семье Петра Порошенко произошло еще одно горе. 16 июня в возрасте 84 после инсульта умер его отец Алексей Иванович. Он много лет возглавлял концерна "Укрпроминвест", объединяющий более 50 предприятий. Церемония прощания прошла в здании клуба Кабинета министров в Киеве, панахида - в Свято-Михайловском монастыре, которую провел глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Читайте также: Умер выдающийся ученый Борис Патон
kp.ua
Ещё по теме:
Будет ли вакцина Covid-19 обязательной?
Порошенко могут арестовать по делу Семочко
Одинокие пенсионеры старше 80 лет получат надбавку к пенсии
В Одессе в 102 года умер старейший практикующий врач Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать
noimageУкраина достигла нового антирекорда по COVID-19
noimageНа Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
noimageГрозы в субботу накроют пол-Украины
noimageВ Офисе генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии
Лента новостей