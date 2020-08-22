Под Киевом с размахом отпразднуют День Независимости Украины

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Очень символично отмечать этот праздник именно в Княжестве Киевская Русь, окунувшись во времена зарождения государственности на наших землях, времена величия и расцвета. Ведь здесь на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIІІ веков в его реальных размерах. А также возрождается атмосфера и дух той величественной эпохи.

С 22 по 24 августа в Древнем Киеве гостей ждет праздничная шоу-программа на историческую тематику с участием уникальных породистых лошадей, а также множество увлекательных развлечений и знакомство с настоящим средневековым городом.

Торжественное открытие празднования начнется около 14:00 с парада княжеских флагов с участием исторических персонажей, впечатляющего выезда конной дружины и приветствия самого киевского князя Владимира Великого.





В День независимости Украины, 24 августа, гости смогут принять участие в торжественном крестном ходе к уникальной воссозданной Васильевской церкви Х века, где пройдет молебен за Украину.

Далее на большом ристалище Древнего Киева в ярких театрализованных постановках со спецэффектами оживут сцены из истории Киевской Руси, древних былин и о повседневной жизни наших предков. В зрелищных постановках гости увидят легендарных исторических личностей, сыгравших важнейшие роли в судьбе нашей страны, и углубят свои знания о разных эпохах. Посетители приобщатся к обрядам наших предков и познакомятся с историей и традициями кочевых народов, постоянных спутников Киевской Руси.

В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами конно-трюкового театра в программе примут участие лошади редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Гости Древнего Киева будут поражены грациозностью этих прекрасных животных и виртуозным исполнением головокружительных трюков!

Все желающие смогут подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться с ними, проехать на них верхом или в экипаже.

После 19:00 гостей ждет яркая вечерняя программа со стрельбой горящими ядрами из огромного требушета – единственного действующего в Украине осадного орудия.

В понедельник, 24 августа, ко Дню независимости Украины гостей ждет особый подарок от киевского князя – вечернее шоу с пиротехническими эффектами.

В Древнем Киеве каждый гость почувствует себя настоящим жителем Киевской Руси, окунувшись в жизнь настоящего, живого средневекового города. Взрослых и детей пригласят принять участие в древних забавах, хороводах, танцевальных флеш-мобах и мастер-классах.

Здесь каждый найдет занятие по душе. На Княжеской конюшне гости смогут поближе познакомиться с лошадьми редких древних пород, узнать много интересного о них, погладить, сфотографироваться с ними и дажесовершить прогулку верхом или в экипаже.

В прохладной Княжеской корчме и в беседках можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах. В гостях у Волхвини за чашкой травяного чая, заваренного по забытым рецептам, посетители узнают о самом сокровенном. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров – выберут на память оригинальные сувениры ручной работы. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, в средневековом тире – пострелять из лука, на монетном дворе – отчеканить монету «на счастье», посетить музеи и экспозиции.

Любителей активного отдыха ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и захватывающий канатный спуск «Полетайло». Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме «4 комнаты», в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие праздника в 14:00. Завершение программы в 21:00. * В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого –225 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com