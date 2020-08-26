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Новости
Украина
23 августа 20, 19:04
Тимошенко заболела коронавирусом
Юлия Тимошенко
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Заболели также и другие члены семьи лидера "Батькивщины"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

Заболели также и другие члены семьи Тимошенко, сообщает со ссылкой на "достоверные источники" РБК-Украина.

В частности, вместе с Тимошенко коронавирусом якобы заболели и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем — Артуром Чечеткиным.

Где и когда именно заболела Тимошенко — пока неизвестно. Также неизвестно, в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3 месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.

Ранее председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заявил, что у него лабораторно подтвердили коронавирус.
Delo
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