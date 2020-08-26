Украина отмечает День Независимости.ВИДЕО

После августовского путча в Москве 24 августа 1991 внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан.





В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами.





Также в этом году главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях. Начало мероприятий в 09:00.





Президент Владимир Зеленский с женой Еленой примут участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.





Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.





В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.





Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади. Начало в 9:00.





В связи с данными мероприятиями в Киеве перекроют несколько центральных улиц:





- ул. Трехсвятительская (от ул.Костельной до Михайловской площади);

- Михайловская площадь;

- ул. Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади)

- ул. Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда)

- ул. А.Тарасовой;

- ул. Софиевская (от Михайловского переулка до ул. Владимирской);

- ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской);

- Софийская площадь;

- Рыльский переулок;

- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади)

- ул. Десятинная.





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