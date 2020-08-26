День Независимости: Марш и выступление Зеленского

Президент выступает на Софийской площади, а от парка им. Шевченко к Европейской площади пройдет марш защитников.
Президент выступает на Софийской площади, а от парка им. Шевченко к Европейской площади пройдет марш защитников.
В Киеве в понедельник, 24 августа, в рамках празднования Дня Независимости проходит Марш защитников и одновременно выступает президент Владимир Зеленский.
Президент принимают участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.
Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.
Вместе с тем, из парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади проходит Марш защитников.
В этом году не будет традиционного официального парада, но на 10:00 запланирован марш защитников Украины с участием ветеранских организаций. Участники марша должны пройти от парка Шевченко к площади Независимости и Европейской площади.
Также на сегодня запланирован онлайн-марафон от Министерства иностранных дел, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника