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Новости
Украина
24 августа 20, 10:18
День Независимости: Марш и выступление Зеленского
Зеленский
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Президент выступает на Софийской площади, а от парка им. Шевченко к Европейской площади пройдет марш защитников.
Президент выступает на Софийской площади, а от парка им. Шевченко к Европейской площади пройдет марш защитников.

В Киеве в понедельник, 24 августа, в рамках празднования Дня Независимости проходит Марш защитников и одновременно выступает президент Владимир Зеленский.

Президент принимают участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора.

Также президент вручит государственные награды и выступит с речью на Софийской площади.


Вместе с тем, из парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади проходит Марш защитников.

В этом году не будет традиционного официального парада, но на 10:00 запланирован марш защитников Украины с участием ветеранских организаций. Участники марша должны пройти от парка Шевченко к площади Независимости и Европейской площади.

Также на сегодня запланирован онлайн-марафон от Министерства иностранных дел, тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия о важных событиях и персоналиях украинской истории. Некоторые украинцы получат государственные награды по случаю праздника
Korrespondent
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