Covid-19: в Украине новых случаев обнаружили меньше

В Украине по состоянию на утро 24 августа лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.
За воскресенье, 23 августа, заболели 1 799 украинцев. Всего за время эпидемии от осложнений болезни скончались 2 293 человека, в том числе и 22 за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса уже 52 524, за минувшие сутки 289.
На сегодня число активных больных составляет 51 940 человек.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Львовская область – 13 253 заболевших (142 за сутки);
Киев - 12 023 (209);
Черновицкая – 9167 (241);
Ровенская - 8559 (99);
Ивано-Франковская - 7975 (170);
Харьковская – 7634 (141);
Закарпатская - 7026 (39);
Одесская - 6054 (145);
Волынская - 5147 (45);
Киевская - 5025 (73);
Тернопольская - 4765 (139);
Винницкая - 3624 (32);
Житомирская - 2864 (43);
Хмельницкая - 2010 (64);
Днепропетровская - 2005 (39);
Черниговская - 1520 (52);
Запорожская - 1377 (46);
Черкасская – 1297 (11);
Донецкая - 1237 (3);
Сумская - 1187 (22);
Николаевская - 997 (16);
Кировоградская - 768 (4);
Полтавская - 663 (21);
Херсонская - 336 (2);
Луганская - 244 (1).
Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о 1 987 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.
Всего в мире коронавирусом заразились уже 23,5 миллионов человек. Всего за время расспростарнения болезни от осложнений скончались уже 812 тысяч больных. Заболели и успешно излечились более 16 миллионов.