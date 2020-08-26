Covid-19: в Украине новых случаев обнаружили меньше

В Украине по состоянию на утро 24 августа лабораторно подтвердили 106 757 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых заражений за последние сутки подтвердили в Киеве (209), Черновицкой (241) и Ивано-Франковской (170) областях.

За воскресенье, 23 августа, заболели 1 799 украинцев. Всего за время эпидемии от осложнений болезни скончались 2 293 человека, в том числе и 22 за минувшие сутки. Выздоровели от коронавируса уже 52 524, за минувшие сутки 289.

На сегодня число активных больных составляет 51 940 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Львовская область – 13 253 заболевших (142 за сутки);

Киев - 12 023 (209);

Черновицкая – 9167 (241);

Ровенская - 8559 (99);

Ивано-Франковская - 7975 (170);

Харьковская – 7634 (141);

Закарпатская - 7026 (39);

Одесская - 6054 (145);

Волынская - 5147 (45);

Киевская - 5025 (73);

Тернопольская - 4765 (139);

Винницкая - 3624 (32);

Житомирская - 2864 (43);

Хмельницкая - 2010 (64);

Днепропетровская - 2005 (39);

Черниговская - 1520 (52);

Запорожская - 1377 (46);

Черкасская – 1297 (11);

Донецкая - 1237 (3);

Сумская - 1187 (22);

Николаевская - 997 (16);

Кировоградская - 768 (4);

Полтавская - 663 (21);

Херсонская - 336 (2);

Луганская - 244 (1).

Как сообщалось, в Украине уже второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч больных. Вчера сообщалось о 1 987 новых больных. Украина оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19.

Всего в мире коронавирусом заразились уже 23,5 миллионов человек. Всего за время расспростарнения болезни от осложнений скончались уже 812 тысяч больных. Заболели и успешно излечились более 16 миллионов.