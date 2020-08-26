На Николаевщине была попытка рейдерства. ВИДЕО, ФОТОрепортаж

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 августа, около 6:00 утра в полицию поступило сообщение о том, что на территорию расположенного в пгт Братское маслопрессового завода, повредив входную дверь, проникли около 30 неизвестных вооруженных лиц", - сказано в сообщении.

На место тут же прибыли полицейские и бойцы спецподразделения ТОР.

Неизвестных с оружием задержали, с ними проводят следственные действия.





Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) УК. Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере от 170 тыс. до 255 тыс. грн.



