В Украине более 108 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на вторник, 25 августа, зафиксировано более 108 тысяч случаев COVID-19. За минувшие сутки прирост новых случаев составил 1 658. Это следует из данных карты Совета национальной безопасности и обороны.
Так, из 108 415 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 658 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее, когда было выявлено 1799 заболевших.
Всего с начала эпидемии в стране умерли 2 318 человек, из них 25 - за последние сутки.
Выздоровели от коронавирусной болезни уже 52 870 человек, за сутки - 346.
Наиболее зараженными регионами являются Львовская область, город Киев, Черновицкая, Ровенская, Ивано-Франковская, Харковская, Закарпатская области.
Динамика эпидемии по областям:
Черновицкая - 9371 заболевших (204 за сутки);
Ивано-Франковская - 8154 (179);
Харьковская - 7807 (173);
Тернопольская - 4923 (158);
Львовская - 13389 (136);
Киев - 12153 (130);
Одесская - 6166 (112);
Киевская - 5115 (90);
Ровенская - 8644 (85);
Житомирская - 2923 (59);
Сумская - 1246 (59);
Днепропетровская - 2050 (45);
Волынская - 5187 (40);
Закарпатская - 7063 (37);
Хмельницкая - 2047 (37);
Черниговская - 1552 (32);
Запорожская - 1407 (30);
Винницкая - 3649 (25);
Полтавская - 677 (14);
Николаевская - 1004 (7);
Черкасская - 1300 (3);
Донецкая - 1238 (1);
Кировоградская - 769 (1);
Херсонская - 337 (1);
Луганская - 244 (0).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Напомним, перед выходными три дня подряд фиксировали более 2000 новых случаев. В частности, по состоянию на утро субботы сообщалось о рекордных 2 328 случаев.