В Украине более 108 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на вторник, 25 августа, зафиксировано более 108 тысяч случаев COVID-19. За минувшие сутки прирост новых случаев составил 1 658. Это следует из данных карты Совета национальной безопасности и обороны.

Так, из 108 415 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 658 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее, когда было выявлено 1799 заболевших.

Всего с начала эпидемии в стране умерли 2 318 человек, из них 25 - за последние сутки.

Выздоровели от коронавирусной болезни уже 52 870 человек, за сутки - 346.

Наиболее зараженными регионами являются Львовская область, город Киев, Черновицкая, Ровенская, Ивано-Франковская, Харковская, Закарпатская области.

Динамика эпидемии по областям:

Черновицкая - 9371 заболевших (204 за сутки);

Ивано-Франковская - 8154 (179);

Харьковская - 7807 (173);

Тернопольская - 4923 (158);

Львовская - 13389 (136);

Киев - 12153 (130);

Одесская - 6166 (112);

Киевская - 5115 (90);

Ровенская - 8644 (85);

Житомирская - 2923 (59);

Сумская - 1246 (59);

Днепропетровская - 2050 (45);

Волынская - 5187 (40);

Закарпатская - 7063 (37);

Хмельницкая - 2047 (37);

Черниговская - 1552 (32);

Запорожская - 1407 (30);

Винницкая - 3649 (25);

Полтавская - 677 (14);

Николаевская - 1004 (7);

Черкасская - 1300 (3);

Донецкая - 1238 (1);

Кировоградская - 769 (1);

Херсонская - 337 (1);

Луганская - 244 (0).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, перед выходными три дня подряд фиксировали более 2000 новых случаев. В частности, по состоянию на утро субботы сообщалось о рекордных 2 328 случаев.