Сепаратисты сбросили на позиции ООС гранату с беспилотника

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"24 августа, в День независимости Украины, на большинстве участков ответственности наших подразделений обстрелов противника зафиксировано не было. В то же время, за минувшие сутки украинскими военнослужащими задокументирован один факт нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи Майорска враг применил БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

"В результате этой провокации боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

Там также подчеркнули, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Сообщается, что с начала текущих суток нарушений режима тишины зафиксировано не было. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на Донбассе с начала всеобъемлющего перемирия 27 июля ни один украинский военный не погиб вследствие обстрелов и не получил ранение.

В то же время в ОБСЕ за этот период зафиксировали более 600 нарушений перемирия на Донбассе.