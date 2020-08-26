Убийство? Взрыв в военном учебном центре "Десна". ФОТО+ВИДЕО

По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна Черниговской области полиция открыла производство по статье "убийство". Там 24 августа там в результате детонирования гранаты погиб один военнослужащий, еще двое военных и одна женщина-гражданская были доставлены в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

- Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно - гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собраны вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство), - сообщили правоохранители.

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" заявили, что ЧП произошло около 17:30 во внеслужебное время. Там "в результате личной небрежности и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв". А пострадавшая девушка находилась в гостях у одного из военнослужащих.





Позже установили, что причиной взрыва в военном общежитии на территории 169 учебного центра Десна в Черниговской области стала граната. Правоохранители обнаружили ее обломки, сообщает во вторник, 25 августа, пресс-служба полиции области.

