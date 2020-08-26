Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.39
USD
27.38
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 августа 20, 12:57
Убийство? Взрыв в военном учебном центре "Десна". ФОТО+ВИДЕО
Взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Один человек погиб и еще трое получили ранения.

По факту взрыва в военном общежитии в городе Десна Черниговской области полиция открыла производство по статье "убийство". Там  24 августа там в результате детонирования гранаты погиб один военнослужащий, еще двое военных и одна женщина-гражданская были  доставлены в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.

- Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно  - гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий. Еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина - доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собраны вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство), - сообщили правоохранители.

В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" заявили, что ЧП произошло около 17:30 во внеслужебное время. Там "в результате личной небрежности и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв". А пострадавшая девушка находилась в гостях у одного из военнослужащих.



Позже установили, что причиной взрыва в военном общежитии на территории 169 учебного центра Десна в Черниговской области стала граната. Правоохранители обнаружили ее обломки, сообщает во вторник, 25 августа, пресс-служба полиции области.
Кликните по изображению для просмотра
kp.ua
Ещё по теме:
Коронавирус урезал заработки мигрантов в Польше
Взрывчатка в автомобиль "Укрпочты" была заложена заранее
В Киеве при взрыве возле метро пострадали четыре человека
На Прикарпатье во время застолья мужчина взорвал гранату
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский сменил командующего спецназом ВСУ
noimageДело Шеремета будет рассматривать суд присяжных 4 сентября
noimageКакой будет погода в сентябре?
noimageВАКС принял решение по мере пресечения главе ГСА Холоднюку
noimageБудут ли повышать пенсионный возраст женщинам
Лента новостей