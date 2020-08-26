Будут ли повышать пенсионный возраст женщинам

Он напомнил, что сейчас у женщин пенсионный возраст женщин составляет 59,5 лет.

Просматривать его пока не собираются.

"Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соответствующим продолжительности жизни в Украине.

Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", – уточнил чиновник.

Он не исключил повышения пенсионного возраста в случае увеличения продолжительности жизни населения. Ранее Шамбир разъяснил, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября.

Ранее, стало известно, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября.

Также сообщалось, что в УЗ начинают пилотный проект по охране пассажирских поездов.

Как сообщалось, Украина планирует запретить иностранцам из "красной зоны" въезд в страну на 30 дней.