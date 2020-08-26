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Новости
Украина
25 августа 20, 20:39
ВАКС принял решение по мере пресечения главе ГСА Холоднюку
Холоднюк
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре было отказано в избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в виде залога.

Решение Апелляционной палаты было объявлено во вторник, 25 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - заявил судья.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании меры пресечения для председателя ГСА Зеновия Холоднюка в виде залога, избрав ему личное обязательство.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

Источник: https://censor.net.ua/n3215779
censor.net.ua
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