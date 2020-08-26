Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.39
USD
27.38
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 августа 20, 20:55
Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных 4 сентября
Дело Шеремета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.

"Назначить судебное рассмотрение... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября", говорится в определении суда.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
censor.net.ua
Ещё по теме:
12 подозрений объявили по делу админсуда Киева
Луцкого террориста обвиняют по четырем статьям
Экс-главу Укравтодора арестовали В Польше
В аннексированном Крыму затонула бронемашина БРДМ-2. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский сменил командующего спецназом ВСУ
noimageКакой будет погода в сентябре?
noimageВАКС принял решение по мере пресечения главе ГСА Холоднюку
noimageБудут ли повышать пенсионный возраст женщинам
noimageСостояние Тимошенко остается тяжелым
Лента новостей