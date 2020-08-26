Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных 4 сентября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,

Такое определение суд огласил во вторник по итогу подготовительного заседания.

"Назначить судебное рассмотрение... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября", говорится в определении суда.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

