От непогоды пострадали четыре области Украины. ВИДЕО

Без света до сих пор остаются жители 139 населенных пунктов в четырех областях Украины. Причиной стало срабатывание системы защиты линий электропередач, вызванное сильными порывами ветра, грозой и дождями 25 августа. В итоге обесточены: Житомирская область - 68 населенных пунктов, Киевская - 54, Винницкая - 14 Черкасская - 3. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Только в Винницкой области произошли подтопления частных домохозяйств и упало множество деревьев, отметили местные чрезвычайники. Спасатели оказывали помощь по откачке воды на улицах Бевза, Володарского и Брацлавский. Рухнувшие стволы распиливали на улицах Келецкой, Пирогова, князей Кориатовичей, Острожского, Первозванного, Некрасова, Клена и Немировском шоссе.

Зафиксированы два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина. К счастью, она не пострадала.

На ул. Антонова сильный ветер повредил балкон. Прибывшие на вызов спасатели демонтировали балконную раму.