COVID-19: в МОЗ изменили рекомендации для школ

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 25 августа, сообщалось о 1 658 новых случаях, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 110 085 человек, выздоровевших – 53 454, умерли с начала пандемии 2 354 человека (за сутки 36). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях.



Данные по регионам:

Винницкая обл - 3677 (+28)

Волынская обл - 5221 (+34)

Днепропетровская обл - 2055 (+5)

Донецкая обл - 1256 (+18)

Житомирская обл - 2959 (+36)

Закарпатская обл - 7143 (+80)

Запорожская обл - 1439 (32)

Ивано-Франковская обл - 8321 (+167)

Кировоградская обл - 771 (+2)

г. Киев - 12248 (+95)

Киевская обл - 5211 (+96)

Львовская обл - 13560 (+171)

Луганская обл - 247 (+3)

Николаевская обл - 1023 (19)

Одесская обл - 6352 (+186)

Полтавская обл - 684 (7)

Ровенская обл - 8737 (+93)

Сумская обл - 1269 (+23)

Тернопольская обл - 5104 (+181)

Харьковская обл - 7984 (+177)

Херсонская обл - 346 (+9)

Хмельницкая обл - 2062 (15)

Черновицкая обл - 9541 (+170)

Черкасская обл - 1305 (+5)

Черниговская обл - 1570 (+18)

Накануне в МОЗ изменили рекомендации для школ, которые начнут работать первого сентября в условиях эпидемии коронавируса.





Что рекомендует Минздрав:





- Теперь дозаторы и антисептики должны находиться только на входе в заведение. Ученикам и преподавателям нужно мыть руки после каждого урока





- В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук





- Массовые мероприятия в школах будут ограничены. В том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники





- В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток





- В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры





- В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности педагогам желательно преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию





- Ученики 1-4 классов могут передвигаться по помещению учебного заведения без маски или респиратора





- Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения





- Если хотя бы один ученик в классе заболел коронавирусом, весь коллектив идет на самоизоляцию.

В связи с не снижающимся уровнем заболеваемости Кабмин предложил продлить карантин до ноябре. Также могут ужесточить условия въезда в страну для иностранцев из "красной" зоны.

Коронавирусом болеет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Ее состояние оценивают как тяжелое. Также о COVID-19 сообщила Ольги Фреймут. Она находится на самоизоляции.



