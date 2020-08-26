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Украина
26 августа 20, 10:16
COVID-19: в МОЗ изменили рекомендации для школ
коронавирус
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В Украине по состоянию на утро среды, 26 августа, зафиксированы 1 670 новых случаев заражения. При этом 584 человека выздоровели, 36 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 25 августа, сообщалось о 1 658 новых случаях, 24 августа - о 1 799 новых случаях, 23 августа - о 1 987, 22 августа - о рекордных 2 328 новых заразившихся за сутки.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 110 085 человек, выздоровевших – 53 454, умерли с начала пандемии 2 354 человека (за сутки 36). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 54 277 человек, что на 1 050 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170) и Ивано-Франковской (167) областях.

Данные по регионам: 

  • Винницкая обл - 3677 (+28)
  • Волынская обл - 5221 (+34)
  • Днепропетровская обл - 2055 (+5)
  • Донецкая обл - 1256 (+18)
  • Житомирская обл - 2959 (+36)
  • Закарпатская обл - 7143 (+80)
  • Запорожская обл - 1439 (32)
  • Ивано-Франковская обл - 8321 (+167)
  • Кировоградская обл - 771 (+2)
  • г. Киев - 12248 (+95)
  • Киевская обл - 5211 (+96)
  • Львовская обл - 13560 (+171)
  • Луганская обл - 247 (+3)
  • Николаевская обл - 1023 (19)
  • Одесская обл - 6352 (+186)
  • Полтавская обл - 684 (7)
  • Ровенская обл - 8737 (+93)
  • Сумская обл - 1269 (+23)
  • Тернопольская обл - 5104 (+181)
  • Харьковская обл - 7984 (+177)
  • Херсонская обл - 346 (+9)
  • Хмельницкая обл - 2062 (15)
  • Черновицкая обл - 9541 (+170)
  • Черкасская обл - 1305 (+5)
  • Черниговская обл - 1570 (+18)

Накануне в МОЗ изменили рекомендации для школ, которые начнут работать первого сентября в условиях эпидемии коронавируса.


Что рекомендует Минздрав:


  • - Теперь дозаторы и антисептики должны находиться только на входе в заведение. Ученикам и преподавателям нужно мыть руки после каждого урока

  • - В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук

  • - Массовые мероприятия в школах будут ограничены. В том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники

  • - В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток

  • - В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры  

  • - В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности педагогам желательно преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию

  • - Ученики 1-4 классов могут передвигаться по помещению учебного заведения без маски или респиратора

  • - Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения

  • - Если хотя бы один ученик в классе заболел коронавирусом, весь коллектив идет на самоизоляцию. 

В связи с не снижающимся уровнем заболеваемости Кабмин предложил продлить карантин до ноябре. Также могут ужесточить условия въезда в страну для иностранцев из "красной" зоны. 

Коронавирусом болеет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Ее состояние оценивают как тяжелое. Также о COVID-19  сообщила Ольги Фреймут. Она находится на самоизоляции. 
censor.net.ua
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