Украина готова предоставить политическое убежище белорусам

Пострадавшие от действий белоруских властей и силовиков гражданы могут всегда рассчитывать на поддержку и убежище от Украины.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - написал премьер в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, несмотря на то, что Кабмин ввел временные ограничения на въезд в страну иностранцев, на граждан Беларуси этот запрет частично не распространяется. Им разрешено прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить украинским пограничникам о необходимой помощи.

Напомним, вчера главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская заявила, что другие страны не должны вмешиваться в происходящие в Беларуси события.

Ситуация в Беларуси:

9 августа в республике состоялись президентские выборы. Окончательные данные центризбиркома страны гласят, что Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусов не удовлетворили результаты выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.

24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы. Лидер оппозици провела в литовской столице встречу с заместителем главы Госдепа США Стивом Биганом.

Координационный совет белорусской оппозиции назвал "спорным" статус нового правительства Беларуси. На фоне этого профсоюзы обратились за поддержкой в международные организации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что властям Беларуси еще не поздно начать диалог с протестующими для избежания кровопролития.

В свою очередь Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены для урегулирования ситуации в Беларуси.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.