Новые слухи о здоровье Ким Чен Ына

Северкорейского диктатора Ким Чен Ына любит хоронить мировая пресса. В апреле – мае Ким не появлялся на публичных мероприятиях больше 20 дней. Тогда СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.

Теперь появилась новая порция слухов – якобы Ким в коме, а рулит страной теперь его младшая сестра Ким Ё Чжон.

Корреспондент.net выяснял, что же происходит с Кимом.

Отошел от дел?

Южнокорейская разведка выяснила, что Ким Ё Чжон теперь отвечает за политику Пхеньяна по отношению к США и Южной Корее и стала фактически вторым лицом в политической структуре КНДР.

Разведчики пришли к выводу, что решение Ким Чен Ына передать часть полномочий основано частично на желании снизить уровень стресса, а также может быть попыткой избежать ответственности в случае неудачной политики Пхеньяна.

Не все аналитики согласны с выводами южнокорейской разведки. Портал NKNews отмечает, что в августе сестра Ким Чен Ына пропустила два важных заседания, после чего возникли слухи, что она была наоборот понижена в должности.

Младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, в отличие от остальных членов семьи, считается его приближенной. Она родилась в 1987 году, на четыре года позже Ким Чен Ына, и впоследствии училась вместе с ним в Швейцарии.

Ким Ё Чжон была замечена международной прессой в 2018 году, когда она стала первым членом северокорейской правящей династии, посетившей Южную Корею. Она входила в состав делегации на Зимних Олимпийских играх, в рамках которых Южная и Северная Кореи выдвинули объединенную команду. Она также присутствовала на международных саммитах рядом со своим братом, в том числе на встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.





Можно ли доверять разведке Южной Кореи?





Северная Корея - одна из самых закрытых стран мира. У южнокорейской разведки много информации о том, что происходит по другую сторону демилитаризованной зоны, но в прошлом она совершала серьезные ошибки.





Например, в 2016 южнокорейская пресса сообщала, основываясь на информации разведки, что глава генштаба Северной Кореи Ли Ён Гиль был казнен. Три месяца спустя правительство Южной Кореи заявило, что он жив.





Что со здоровьем?





Из-за того, что сестра Ким Чен Ына получает все больше полномочий, во второй раз за несколько месяцев в СМИ появились предположения, что северокорейский диктатор в коме.





В этот раз их источником стал бывший помощник восьмого президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. “Я считаю, что он находится в коме, но его жизнь не закончилась”, — передает его заявление южнокорейским СМИ Mirror.





По мнению бывшего чиновника, вакуум власти не может сохраняться длительное время, поэтому Ким Ё Чжон становится все более влиятельной.





24 августа издание New York Post сообщило, что Чан Сон Мин предположил, что Ким Чен Ын в коме уже несколько месяцев, а все видео его недавних появлений на публике были записаны раньше.





26 августа на фоне этих сообщений Ким Чен Ына показали на заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР. Во время выступления он заявил, что государство допустило ряд недочетов в сдерживании злокачественного вируса, а также говорил о тайфуне, который должен обрушится на Северную Корею к концу недели.





Слухи о плохом состоянии здоровья Кима не новы. 21 апреля издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило, что, по данным разведки, 36-летний Ким Чен Ын перенес операцию и сейчас находится в тяжелом состоянии.



