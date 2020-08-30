В Украине с понедельника — новое деление на карантинные зоны

С 31 августа в Украине обновится эпидемическое зонирование. Новое распределение областей и населенных пунктов по четырем зонам принято сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В красную зону попали:

- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка и Измаил Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Оранжевая зона:

- города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

- город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;

- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

- города Львов, Моршин и Самбор, Жовковский, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

- город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

- Волочивский район Хмельницкой области;

- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

Желтая зона:

- Винница, Жмеринка, Козятин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- город Владимиро-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Терейский и Шацкий районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

- город Ровно, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

- города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Нетишин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;

- город Киев.

Какие ограничения действуют в эпидемических зонах можно прочесть здесь.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.