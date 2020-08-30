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Новости
Украина
27 августа 20, 21:31
На трассе Киев - Харьков расстреляли автобус. Фото, видео
обстрел
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Об инциденте сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

Депутат от ОПЗЖ обвинил в нападении Нацкорпус. Там отрицают свою причастность

На трассе вблизи Люботина Харьковской области неизвестные обстреляли микроавтобус с людьми. Два человека получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, в результате происшествия два человека получили ранения и доставлены в больницу. По области введена в действие полицейская операция "Сирена".

В полиции установили, что на трассе около Люботина неизвестные автомобилем Mitsubishi заблокировали движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились "представители ОО За жизнь", и заставили его остановиться.

После этого, по данным правоохранителей, из Mitsubishi вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.


В результате выстрелов двое активистов общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет.

Открыто дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил Суспільному, что в больницу неотложной помощи медики забрали троих мужчин. Они получили ушибы, есть травмы от резиновых пуль и бейсбольных бит.

Первым об инциденте сообщил депутат от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива в своем Telegram. По его словам, в автобусе находились члены возглавляемого им движения Патриоты - За Жизнь. "Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - написал Кива.



Депутат утверждает, что автобус расстреляли представители полка Азов и Национального корпуса.

В Telegram Нацкорпуса говорится, что "политическая партия Национальный корпус, так же как и полк Азов, который сейчас выполняет боевые задачи на фронте, не причастны к избиению титушек Ильи Киви на трассе Киев-Харьков". 

 Позже глава МВД Арсен Аваков написал, что стрелявшие задержаны. По его словам, задержанные "с мускулами и без мозгов" стреляли "в таких же, ехавших с политических гастролей".

"Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от державы, без политики", - написал Аваков.





Замглавы МВД Антон Геращенко написал, что на трассе Харьков- Киев произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".
liga.net
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