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Новости
Украина
27 августа 20, 23:25
Украина досрочно закрывает границу
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Ранее, 26 августа, Кабинет министров принял решение о закрытии границы для иностранцев с 29 августа.
Въезд для иностранцев в Украину запрещается с 28 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом. Такое решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров в четверг, 27 августа, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале. 
 
Ранее, 26 августа, Кабмин принял решение о закрытии границы для иностранцев с 29 августа.
 
"Во время внеочередного заседания учли замечания граждан, полученные за последние сутки, и внесли соответствующие изменения в постановление", - отметил премьер.
 
При этом некоторые группы иностранцев смогут въехать в страну при наличии страхового полиса для лечения коронавируса, уточнил Шмыгаль. 
 
По его словам, речь идет об иностранцах, имеющих разрешение на работу на Украине, транзитных пассажирах с документами, подтверждающими выезд из Украины в течение двух суток.
 
Кроме того, въезд остается открытым для иностранцев, приезжающих в Украину на учебу или на военную службу. Также запрет не распространяется на иностранных дипломатов и их сопровождающих.

 
Напомним, из-за ухудшения эпидситуации Кабмин продлил карантин до ноября и на месяц закрыл границу на въезд для иностранцев за некоторыми исключениями.
Korrespondent
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