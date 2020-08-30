Украина досрочно закрывает границу

Въезд для иностранцев в Украину запрещается с 28 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом. Такое решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров в четверг, 27 августа, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Ранее, 26 августа, Кабмин принял решение о закрытии границы для иностранцев с 29 августа.

"Во время внеочередного заседания учли замечания граждан, полученные за последние сутки, и внесли соответствующие изменения в постановление", - отметил премьер.

При этом некоторые группы иностранцев смогут въехать в страну при наличии страхового полиса для лечения коронавируса, уточнил Шмыгаль.

По его словам, речь идет об иностранцах, имеющих разрешение на работу на Украине, транзитных пассажирах с документами, подтверждающими выезд из Украины в течение двух суток.

Кроме того, въезд остается открытым для иностранцев, приезжающих в Украину на учебу или на военную службу. Также запрет не распространяется на иностранных дипломатов и их сопровождающих.





Напомним, из-за ухудшения эпидситуации Кабмин продлил карантин до ноября и на месяц закрыл границу на въезд для иностранцев за некоторыми исключениями.