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Украина
27 августа 20, 23:35
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
обстрел
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ОП-ЗЖ требует от Авакова отправить в отставку руководителя Нацполиции Харьковской области и открыть уголовное производство по статье "Терроризм"

Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь".

Автобус заблокировали, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили два человека, они находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе Президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на Президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов.

Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье "Терроризм", расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан.

От имени всех пострадавших от преступных действий криминальных объединений – "Национального корпуса" и "Азова" – требуем запретить деятельность этих организаций как террористических на территории Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что это не первое нападение на представителей нашей партии. Но такие нападения лишь убеждают нас в том, что наша позиция по защите законности и мира в Украине – единственно правильная, и мы не отступим и не откажемся от наших ценностей.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"
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