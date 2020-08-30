В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19

В Украине зафиксировали новый антирекорд по по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 августа, приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
По состоянию на сегодня в стране уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса. В частности, за сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше предыдущего антирекорда.
Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки - 866.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+215), в Киеве (+251), в Черновицкой области (+155), Ровенской области (+103), Ивано-Франковской области (+176), Харьковской области (+242), Одесской области (+214), Тернопольской области (+233).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 3 800 случаев;
Волынская область — 5 320 случаев;
Днепропетровская область — 2 162 случая;
Донецкая область — 1 318 случаев;
Житомирская область — 3 063 случая;
Закарпатская область — 7 302 случая;
Запорожская область — 1 487 случаев;
Ивано-Франковская область — 8 661 случай;
Кировоградская область — 790 случаев;
город Киев — 12 719 случаев;
Киевская область — 5 397 случаев;
Львовская область — 13 978 случаев;
Луганская область — 274 случая;
Николаевская область — 1 077 случаев;
Одесская область — 6 751 случай;
Полтавская область — 705 случаев;
Ровенская область — 8 921 случай;
Сумская область — 1 361 случай;
Тернопольская область — 5 478 случаев;
Харьковская область — 8 444 случая;
Херсонская область — 374 случая;
Хмельницкая область — 2 194 случая;
Черновицкая область — 9 855 случаев;
Черкасская область — 1 390 случаев;
Черниговская область — 1 676 случаев.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.
Напомним, накануне в Украине была зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19.