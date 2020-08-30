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Новости
Украина
28 августа 20, 09:54
В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19
COVID
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За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 2 438 человек. Число скончавшихся в четверг лишь на один случай меньше предыдущего антирекорда смертности.

В Украине зафиксировали новый антирекорд по по числу зараженных COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 2 438 новых случаев заражения. Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 августа, приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на сегодня в стране уже 114 497 случаев заражений, 55 083 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса. В частности, за сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше предыдущего антирекорда.

Выздоровели от болезни уже 55 083 человек, за сутки - 866.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+215), в Киеве (+251), в Черновицкой области (+155), Ровенской области (+103), Ивано-Франковской области (+176), Харьковской области (+242), Одесской области (+214), Тернопольской области (+233).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3 800 случаев;

Волынская область — 5 320 случаев;

Днепропетровская область — 2 162 случая;

Донецкая область — 1 318 случаев;

Житомирская область — 3 063 случая;

Закарпатская область — 7 302 случая;

Запорожская область — 1 487 случаев;

Ивано-Франковская область — 8 661 случай;

Кировоградская область — 790 случаев;

город Киев — 12 719 случаев;

Киевская область — 5 397 случаев;

Львовская область — 13 978 случаев;

Луганская область — 274 случая;

Николаевская область — 1 077 случаев;

Одесская область — 6 751 случай;

Полтавская область — 705 случаев;

Ровенская область — 8 921 случай;

Сумская область — 1 361 случай;

Тернопольская область — 5 478 случаев;

Харьковская область — 8 444 случая;

Херсонская область — 374 случая;

Хмельницкая область — 2 194 случая;

Черновицкая область — 9 855 случаев;

Черкасская область — 1 390 случаев;

Черниговская область — 1 676 случаев.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.

Напомним, накануне в Украине была зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19.
Korrespondent
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