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Украина
28 августа 20, 09:59
Какой выбор важно сделать на Успения Пресвятой Богородицы?
Антоний
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На эту тему размышляет управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Стремление человеческой души, единственное и неизменное, - соединиться со своим Создателем. Все мирские заботы и дела отвлекают душу от ее призвания, от спасительного стремления быть с Богом, предлагая различные суррогаты и фальшивые подмены в яркой обертке, не способные удовлетворить потребности души.

Все это в свое время предлагалось и Пресвятой Богородице, но Она сделала свой выбор - стойко охранять чистоту, не идти на поводу мирских уловок, воплощать в жизнь Слово Божие. И выполнила свое предназначение.

Выполнить свое предназначение - удел избранных. Это сознательный выбор человека, требующий волевых усилий, верности, мужества, труда, усердия, сосредоточения и главное - полного доверия воле Божией.

У каждого из нас, помимо общей спасительной цели, есть сугубо личная. И наша задача - понять, в чем она заключается. Без подобного понимания жизнь становится бессмысленной, а наши действия выглядят как броуновское движение. Разгадка возможна только в Господе.

Впуская в свою жизнь Христа, во все уголки нашей жизни и мгновения, мы раскрываемся, высвобождаемся от пут собственных заблуждений, страстей, установок, шор и пут. Жизнь обретает смысл. А физическая смерть становится новым витком, этапом нескончаемого движения к Богу.

На примере Успения Пресвятой Богородицы это очень ярко видно. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Всех нас ждет примерно то же, что и Пресвятую Богородицу – блаженная радость от встречи и единения с Богом, если мы сделаем правильный выбор. Посвятим свою жизнь Богу.

Успение Божьей Матери - это радость, праздник, продолжение Воскресения Христова. Результат главного выбора нашей жизни. Успение стало символом новой жизни, новой реальности.

Человек, стремящийся к Богу, возвращается к первозданной чистоте, изначально заложенной святости, общению с Живым Богом.

 

 
kp.ua
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