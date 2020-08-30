Княжеские дружинники дадут бой под Киевом

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Наилучший способ провести последние выходные лета – это узнать много нового и сделать собственные открытия, совершив путешествие во времени на тысячу лет назад, в эпоху Киевской Руси. Для этого нужно приехать в Княжество Киевская Русь. Ведь здесь воссоздается Киев V – XIІІ веков в полном масштабе на основе знаний современной науки, а также возрождается атмосфера и дух той эпохи.

Гости Княжества увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам, услышат живую речь наших предков, которая будет звучать во время некоторых действ. Узнать больше о жизни древних русичей можно, посетив мастер-классы, музеи и экспозиции.

Только здесь гости увидят одно из чудес не только Древнего Киева, но и всей современной Украины – уникальных лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также проехаться на них верхом или в экипаже.

Эти уникальные кони будут равноправными участниками интересной развлекательной программы, посвященной древним боевым искусствам. В тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами эти прекрасные животные поразят зрителей виртуозным исполнением головокружительных трюков.

Гостей Древнего Киев ждут показательные выступления по верховой стрельбе из лука. Спортсмены покажут свои умения в таких направлениях, как классическая стрельба, командная стрельба, метание сулиц.

Неожиданным сюрпризом для гостей Древнего Киева станут конно-трюковые постановки на историческую тематику, наполненные искрометным юмором.

Наблюдая за происходящим на большом ристалище, посетители увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогут облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это – надеть на себя десятки килограммов железа.





Все желающие могут и сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-20-35 и (044) 461-99-37. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!

Как всегда, гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но смогут приобщиться к действу, к веселым древнеславянским играм, флеш-мобам и зажигательным хороводам.

В Древнем Киеве есть все, чтобы каждый гость почувствовал себя полноправным жителем средневекового города. Здесь можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси, научиться метко стрелять из лука, метать ножи и чеканить монеты «на счастье». В гостях у Волхвини посетители отведают травяных чаев по древним рецептам и узнают о самом сокровенном. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров – выберут на память оригинальные сувениры ручной работы.

Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». А детей ждет яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме «4 комнаты», в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00.

* В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого –200 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com