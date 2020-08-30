Мошенники снимают деньги с карт даже без пин-кода

Если на ваш телефон пришла СМС от Нацбанка с просьбой хранить в строгом секрете данные карты, не считайте это формальностью. В Украине действует широкая сеть охотников за чужими деньгами, в которую могут быть втянуты тысячи человек. Только на один преступный концерн, который недавно разоблачили сотрудники СБУ, в Киеве и Днепре работали больше 300 операторов "черных" колл-центров. Каждый совершал до десяти атак в день на держателей банковских карт, а ежемесячный "навар" организаторов схем доходил до 100 000 долларов.

Как работают аферисты, чем подкупают жертв, почему так легко втягивают людей в преступную деятельность - узнала "КП" в Украине".

Организаторами преступной сети называют выходца с Кавказа и украинца, ранее работавшего в правоохранительных органах. Только в Киеве они сняли под колл-центры пять офисных помещений и не где-нибудь на задворках, а в центральных районах столицы. В частности, на улице Грушевского - по соседству с Кабмином и Верховной Радой. Еще более крупные средства были вложены в программное обеспечение, позволяющее осуществлять звонки с подменой частных номеров на номера, которые реально принадлежали банкам.

- Мошеннические колл-центры могут делать звонки или рассылать СМС наобум - путем подбора цифр, - рассказал "КП" в Украине" один из оперативных сотрудников. - Но в данном случае операторы владели некоторыми персональными данными жертв, что говорит о том, что в руках мошенников оказалась часть клиентских баз ряда банков.

Вот такое "родное" обращение подкупило Влада Т., который проходит по делу одним из потерпевших.

- В феврале этого года мне позвонил мужчина, который назвался Александром и представился сотрудником службы безопасности банка, - рассказывает Влад Т. - Звонивший сообщил, что был зафиксирован вход в мой онлайн-кабинет с постороннего устройства и с карточки сняли несколько тысяч гривен, а затем спросил, не воспользовался ли я чужим мобильным телефоном. Александр назвал мою фамилию, имя и отчество, отчего я ему и поверил.

Чтобы спасти оставшийся капитал, Влад выложил все, о чем просили: пин-код, срок действия карты и так далее. А спустя пару минут получил СМС, от которого застыла кровь.

- Теперь я сам позвонил в банк, где мне подтвердили, что средства переведены на электронную платежную систему, обратной функции нет, - завершает наш собеседник. - А когда вбил в поисковик номер, с которого звонил Александр, то узнал, что его уже использовали в подобных схемах. И вспомнил все, что читал о мошенниках.

Вот на это делают основной упор мошенники - растерянность и страх, которые подавляют усвоенную раньше информацию. Нажим продолжается, даже если человек демонстрирует осторожность. Игорь Б., ставший жертвой развода в начале лета, поначалу отказался подыгрывать мошеннику. Но все равно проиграл.

Мужчине пришло СМС, оповещающее, что на его имя банк открыл мобильное приложение. Прилагался код, который нельзя было называть никому, кроме… службы безопасности банка! Звонок не заставил ждать.

Игоря смутило, что "сотрудник" звонил с обычного номера, и отказался говорить четыре заветные цифры. Но вскоре получил вызов с телефона, который помнил как "горячую линию" банка (аферисты включили программу подмены номеров). Тот же "сотрудник" предупредил, что приложение открыто в Днепре, а он, Игорь, находится в Николаеве. Значит, это мошенники. Если в течение 30 секунд (!), пока работает авторизация, Игорь не назовет код, банк снимает с себя ответственность. "И ваши деньги получат преступники!" - заключил "сотрудник".

Так в итоге и вышло. За два захода с карточки пострадавшего сняли около 10 000 гривен. Заметьте, от него даже не требовали пин-код! Только четыре цифры, присланные в сообщении.

Какая тут использовалась технология, мы не знаем. Но подозреваем, что в руках аферистов не один способ обчистить чужие счета. А еще армия послушных исполнителей, которые получают свой процент с каждого успешного развода.

Большинство рекрутов составляет не нашедшая себе здорового применения молодежь и студенты. Грустно представить, но да - это наши будущие инженеры, врачи, учителя, чиновники… Руководитель детективного агентства "Бюро Рысь" Руслан Болгов говорит, что в "черные" колл-центры набирают через даркнет. Но могут быть и открытые объявления на сайтах по поиску работы. Например, приглашают в аутсорсинговую компанию, а при собеседовании выясняется, что есть нюансы.

Осуществляется вербовка и на личных контактах. Например, Николай, один из свидетелей по делу, рассказал, что выгодную подработку ему предложила знакомая девушка, она же дала телефон администратора.

- Я позвонил от ее имени. Некто Александр по телефону расспросил меня о деловых качествах, сказал, что заработать можно прилично, но нужно уметь уговаривать людей и не бояться их иногда обманывать. А дальше прямо сказал, в чем суть вопроса. Я понимал, что это не хорошо, но нужны были деньги, и я пошел на собеседование, - признается молодой человек.

Надо сказать, что "профессиональный отбор" проходят не все. Чтобы убедительно врать, пускай даже по телефону, необходимы определенные качества.

- Претенденту вручают текст, который нужно выучить за ночь, а на следующем собеседовании просят изложить. Дальше, как при отборе в театр - должен поверить "Станиславский", - констатирует Руслан Болгов.

Де-факто все операторы "черных" колл-центров являются соучастниками преступления. Де-юре - это нужно доказать. То есть установить связь конкретного звонившего с жертвой, которая написала заявление. Руслан Болгов считает, что в этом нет ничего невозможного.

- Нужно проводить широкие следственные действия, документировать опознания по голосу, - говорит бывший оперативник.

Но на деле перелопачивать три сотни человек никто не собирается. Если какой-то юноша, устыдившись, даст показания на себя, то в благодарность за помощь следствию он получит статус свидетеля.

Когда колл-центр удается накрыть, подозрения вручаются, как правило, только организаторам. О таких разоблачениях СБУ и полиция сообщали не раз. Но вот о судебных приговорах информации нет. Наши источники говорят, что на верхушке бизнеса стоят серьезные люди с деньгами и связями. Например, как стало известно "КП" в Украине" из тех же источников, один из колл-центров финансировался из канала по легализации мигрантов на территории Украины.

+ Ваш счет заблокирован. Чтобы его разблокировать…

+ С вашей карточки сняты 1,5 или 2 тысячи гривен (называются небольшие суммы, чтобы человек испугался не столько за пропажу, сколько озаботился сохранением оставшегося).

+ Зафиксирована попытка снять с вашей карточки деньги.

+ Произошло несанкционированное вмешательство в ваш онлайн-кабинет.

+ Вы просили закрыть счет (когда клиент говорит, что не просил, ему предлагают перевести средства на новый, более безопасный счет).

+ Банк начислил вам проценты, но не может получить доступ к карте.

+ Вы стали победителем в нашей акции. Подробности по номеру…

Единственное, что вы можете называть при покупках, переводе денег, любых других операциях – это 16-значный номер карты.

Пин-код, три цифры на обороте карты, срок ее действия, коды и одноразовые пароли нельзя сообщать никому, в том числе и в разговоре по телефону.

Помните, что служба безопасности банка не ведет с клиентом переговоры. Максимум - могут уведомить о блокировке карты, а все разбирательства - в отделении.

Если к вам набиваются, сами перезвоните в банк и потребуйте заблокировать карту. В целях безопасности ее лучше перевыпустить.