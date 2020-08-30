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29 августа 20, 13:41
Ореховый Спас 2020 - традиции, приметы
Ореховый Спас
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Третий Спас называют Ореховым, Хлебным и даже Холщовым. Отмечается он в конце августа.
Третий Спас называют Ореховым, Хлебным и даже Холщовым. Отмечается он в конце августа. Об особенностях и традициях праздника - в материале Korrespondent.net.

Третий Спас, Ореховый, в 2020 году православные отмечают 29 августа.

История праздника

У Орехового Спаса есть название Спас Нерукотворный. Согласно Библии после сна Иисус умылся и вытер лицо полотенцем. И на этом полотенце отпечатался лик Сына Божьего. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.

Третий Спас часто называют еще Хлебным. В этот день принято было выпекать хлеб из нового урожая. Также храме освящают колоски пшеницы, благодаря Господа за новый урожай.

Еще одно название - Холщовый Спас. Хозяйки ткали полотно, чтобы шить из него одежду для семьи. В этот день разворачивались ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты. Уйти с такого рынка с пустыми руками считалось очень плохой приметой.

Пожалуй, самое народное название этого праздника - Ореховый Спас. Считалось, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму.

Традиции Орехового Спаса

Праздновали Ореховый Спас уже не с таким размахом, как Яблочный и Медовый. Главными блюдами на праздничном столе являлось все то, что было освящено в храме, а именно грецкие орехи и хлеб.

Также хозяйки ставили на стол ореховую настойку, пироги, блины, оладьи и другие разносолы.

А заканчивали день мытьем в бане. Люди делали специальные веники из орешника , выбирая молодые и упругие ветки, чтобы хорошо стегали и не ломались. Верили, что это защитит от недугов, бед и сглаза.


valfrutta.it 

Приметы


  • - Если журавли полетели на юг - Покров (14 октября) будет морозным.
  • - Начался дождь с грозой – к теплой осени
  • - Попался орех с червяком – будут неприятности
  • - Чтобы не сглазили. Первый найденный орех съедали сами, а второй отдавали первому встречному
  • - Важен был вкус первого ореха, потому что таким будет весь год. Спелый орех – к хорошим новостям и крепкой любви, неспелый – ждали важные новости, гнилой – к болезням и неприятностям, горький – проблем не оберешься
  • - В одно лето не могло быть одинаково богатого урожая орехов и пшеницы, поэтому если в этот год хорошо уродилась пшеница, то на следующий ждали много орехов.
Korrespondent
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