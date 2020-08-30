Ореховый Спас 2020 - традиции, приметы

Третий Спас, Ореховый, в 2020 году православные отмечают 29 августа.

У Орехового Спаса есть название Спас Нерукотворный. Согласно Библии после сна Иисус умылся и вытер лицо полотенцем. И на этом полотенце отпечатался лик Сына Божьего. С тех пор Нерукотворный Образ Христа является символом этого дня.

Третий Спас часто называют еще Хлебным. В этот день принято было выпекать хлеб из нового урожая. Также храме освящают колоски пшеницы, благодаря Господа за новый урожай.

Еще одно название - Холщовый Спас. Хозяйки ткали полотно, чтобы шить из него одежду для семьи. В этот день разворачивались ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты. Уйти с такого рынка с пустыми руками считалось очень плохой приметой.

Пожалуй, самое народное название этого праздника - Ореховый Спас. Считалось, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму.

Традиции Орехового Спаса

Праздновали Ореховый Спас уже не с таким размахом, как Яблочный и Медовый. Главными блюдами на праздничном столе являлось все то, что было освящено в храме, а именно грецкие орехи и хлеб.

Также хозяйки ставили на стол ореховую настойку, пироги, блины, оладьи и другие разносолы.

А заканчивали день мытьем в бане. Люди делали специальные веники из орешника , выбирая молодые и упругие ветки, чтобы хорошо стегали и не ломались. Верили, что это защитит от недугов, бед и сглаза.





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