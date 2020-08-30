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Украина
29 августа 20, 14:19
Киев вышел в лидеры по заболеваемости — ситуация по районам
коронавирус
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За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 12 984 заразившихся.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 12 984 заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали в Дарницком районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 265 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее  —  251), сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Это наивысший показатель суточной заболеваемости среди всех регионов Украины.

За сутки в городе выздоровели 159 больных COVID-19 (днем ранее  —  95), скончались шесть человек (9).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 12 984 заболевших, 4229 выздоровевших и 193 умерших.

Динамика эпидемии по районам Киева:

- Дарницкий – 2102 заболевших (+50 за сутки);

- Деснянский – 1624 (+34);

- Днепровский – 1557  (+40);

- Соломянский – 1409 (+26);

- Печерский – 1117 (+20);

- Оболонский – 1169 (+19);

- Святошинский – 1130  (+17);

- Голосеевский – 1022 (+21);

- Шевченковский – 1012 (+12);

- Подольский – 842 (+26).

В Украине за сутки выявили рекордное число заболевших - 2481. За все время эпидемии зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.
liga.net
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