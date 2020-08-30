Как сложатся отношения между Украиной и Беларусью

Частые попытки белорусских высокопоставленных чиновников и самого Александра Лукашенко обвинить Украину в организации протестов у соседей нанесли ощутимый вред отношениям двух стран. "Контакты между Украиной и Беларусью "поставлены на паузу". Они будут восстановлены лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинский министр таким образом неоднозначно намекает на разные конспирологические версии и "теории заговора" о причастности Киева к беспорядкам в Беларуси. Официальный Минск не раз, например, заявлял о том, что задержанные в Беларуси вагнеровцы – это спецоперация СБУ, и что Киев отчасти финансирует протесты в этой стране.

По словам Кулебы, контакты сейчас отсутствуют как между дипломатическими ведомствами двух стран, так и между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко. "Контактов между президентами пока нет и не планируются", - сказал Кулеба.

В то же время дипломат подчеркнул, что речь о полном разрыве дипотношений не идет. "Мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований пока. Белорусский посол продолжает исполнять свои обязанности в Украине", - сказал Кулеба, не исключив возвращение в Беларусь украинского посла, который был отозван для консультаций в Киев.

- Киеву еще раньше нужно было пойти на такой дипломатический шаг. Лукашенко не сильно заботят отношения с Украиной, поэтому он и выдвигает ей всяческие обвинения, чтобы сберечь власть. Поэтому и нам нечего с ним церемониться. И не надо бояться, что это оттолкнет Беларусь еще больше в сторону России. Она и так от нее полностью зависима. 95% процентов белорусского экспорта идет туда, а оттуда идет нефть на нефтеперерабатывающие заводы, - рассказал "КП в Украине" политолог Алексей Голобуцкий.

Официальный Киев присоединился к заявлению ЕС, в котором Европейский союз призвал белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных и подчеркнул, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ. В декларации говорится о возможности введения санкций в отношении ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов президентских выборов.

"Позиция Украины синхронизирована с нашими партнерами из Евросоюза и США. Что касается санкций ЕС, то мы пока не видели окончательно утвержденных санкционных мер, которые предпримет Европейский союз, но мы уже присоединились к предварительному заявлению ЕС по этому поводу, что свидетельствует, что мы целиком разделяем его политику и подходы. Когда увидим решение о санкциях, то будем принимать свои соответствующие решения в этом вопросе", - заявил Дмитрий Кулеба.

- Не совсем понятно, что подразумевается под "паузой" в отношениях. Ведь украинского посла и так уже отозвали из Минска для консультаций. Помимо этого, Украина обязалась поддерживать совместные с Евросоюзом заявления по Беларуси. И эти заявления вряд ли смогут способствовать конструктивному диалогу с Лукашенко. Но я не думаю, что это может как-то кардинально повлиять на отношения между двумя странами. Если потом Лукашенко будет выгодно восстановить хорошие отношения с Украиной, он их восстановит. Как это он делает с Россией, с которой то ссорится, то мирится. Просто сейчас Лукашенко, кстати, как и его оппоненты, считает, что пример Украины недопустим для Беларуси, - говорит экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.