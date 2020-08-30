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Новости
Украина
29 августа 20, 21:07
Осенний призыв 2020: количество срочников хотят сократить
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В текущем году привлечено 25 тысяч человек на службу по контракту.

В Генеральном штабе планируют сократить количество украинцев, которых призовут для прохождения срочной военной службы. В то же время хотят увеличить места на службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Сейчас идет работа над совершенствованием защиты военных, обеспечением карьерного роста и повышением уровня денежного обеспечения, чтобы увеличить количество желающих служить по контракту, - отметили в Генштабе.

Как указано в сообщении, в текущем году привлечено 25 тысяч человек на службу по контракту. Среди них - 2 тысячи состоят в офицерском составе.

- Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года, - подчеркнули в ведомстве.

В феврале правительство инициировало законопроект, направленный на поощрение срочников к заключению контракта о прохождении военной службы. Так, документ предусматривает улучшения социальной и правовой защиты для военнослужащих и членов их семей. 

***

В январе президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию будут призывать с 18 лет, а не с 20, как было раньше. Очередные призывы украинцев на срочную службу в 2020 году будут проводить с апреля по июнь и с октября по декабрь. 

Указ также освобождает в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других государственных воинских формирований военнослужащих-срочников, которые отслужили установленные сроки службы. Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев. Уклонение от призыва без оснований для отсрочки наказывается ограничением свободы на срок до трех лет условно.
kp.ua
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