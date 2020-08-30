Ширяев: Нацкорпусу платили Порошенко, Ахметов и Тимошенко

"Национальный корпус — это организация, которая создана для заработка денег. Это не идеологическая платформа, это не украинские националисты. Она создана для того, чтобы верхушка организации обогащалась. И я действительно видел, что лидеры Нацкорпуса стали долларовыми миллионерами. Они откровенно занимаются грабежом и беспределом. Вытягивают деньги с коммерсантов с целью личного обогащения. Занимаются рэкетом, бандитизмом", — поделился Олег Ширяев внутренней информацией о Нацкорпусе и привел конкретные примеры: "Когда принимался закон о рынке земли в Украине, эти люди приняли деньги от Юлии Владимировны Тимошенко. До этого их финансировал Порошенко. Он дал им квоту на Западной Украине в одной отрасли. Это было до того, как они начали за ним бегать по теме Свинарчуков. Опять-таки, им платил Ахметов. Они охраняли его объекты. И платил он черным налом".

Рассказал Олег Ширяев и о другой организации, "Патриотах – За жизнь".

"Это общественная организация, созданная Ильей Кивой. Грубо говоря – единомышленники, которые устали от того беспредела, который происходит на улицах. Что мы декларируем? Мы против, чтобы жгли машины тому же Нацкорпусу в Николаеве. Мы против, чтобы били активистов Шария, чтобы оказывали систематическое давление на суды, когда активисты открыто нарушают закон, угрожают судьям. Это не демократические методы, они далеки от законности и порядка. Мы констатируем закон: если я его нарушил, то должен ответить по закону, если нарушил представитель Нацкорпуса, то пусть он ответит", - отметил он.

Ширяев подчеркнул, что "Патриоты – За жизнь" будут защищать себя и своих сторонников от нападения радикалов. 25 августа этот процесс был запущен: "Если их бояться, то они будут приходить и просто вас бить. Надо пользоваться законным правом на самозащиту, и эти ребята обломают зубы". Отвечая на вопрос о примере, когда националисты устроили "сафари на Шария", из-за которого полевая активность этой партии сведена к минимуму, Ширяев заявил: "Согласен, что сложно. Мы на сегодняшний момент даем этому альтернативу. Вступайте в наши ряды – будем бороться вместе, это первое. Второе – не надо бояться. Третье – все их действия должны иметь юридическую окраску с нашей стороны, то есть мы должны это освещать, уведомлять правоохранительные органы. Ситуация может меняться, но материалы (уголовных дел, – ред.) останутся, и этому должна быть дана объективная юридическая оценка!"