ЦИК объявил дату начала избирательной кампании

ЦИК официально объявил субботу, 5 сентября, началом избирательного процесса местных выборов 25 октября. Решение приняли на очередном заседании Центральной избирательной комиссии 30 августа, говорится на сайте ЦИК.

Календарный план местных выборов ЦИК утвердил во время своего заседания 8 августа. Согласно нему, партии должны подать представление об участии в местных выборах до 6 сентября. Предвыборную агитацию можно начать на следующий день после регистрации кандидата (кандидатов). Результаты выборов должны быть обнародованы до 3 и 6 ноября включительно.

Верховная Рада назначила очередные местные выборы на 25 октября во время заседания 15 июля. Выборов депутатов и глав в Донецкой и Луганской областях не будет.