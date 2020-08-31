В Минздраве сократили перечень стран "красной" зоны

Сегодня Министерство здравоохранения опубликовало обновленные списки стран, которые вошли в "красную" и "зеленую" зоны. За последнюю неделю количество стран, вошедших в "опасную" зону по количеству активных случаев на 100 000 населения стало на восемь меньше.
На 30 августа в "красной" зоне оказалось 57 стран. Среди них — Мальдивы, Израиль, Испания, США, Молдова, Черногория, Хорватия, Франция и Северная Корея.
В "зеленой" зоне сейчас находятся 136 государств. В их число вошла Украина, а также Индия, ОАЭ, Россия, Турция, Кипр, Египет и другие.
Полный список стран обеих зон можно посмотреть по ссылке. В него вошли все государства-члены Всемирной организации здравоохранения.С 14 августа в Украине начали по-новой формировать список стран "зеленой" зоны. Во внимание теперь будет приниматься всего один критерий — количество зарегистрированных случаев заражения на 100 000 населения за последние 14 дней.