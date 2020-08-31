Украину по-новому разделили на карантинные зоны

В Украине с понедельника, 31 августа, распределили по-новому карантинные зоны. Перечень населенных пунктов, разделенных на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией, опубликовал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram--канале.

К красной зоне отнесены:

- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области;

- города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

К оранжевой зоне отнесены:

- города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

- город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;

- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

- город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

- города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

- город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ривненский районы Ривненской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;

- город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

- Волочисский район Хмельницкой области;

- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

К желтой зоне отнесены:

- Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- город Владимиро-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;

- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

- город Ривне, Владимирецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

- Кролевецкий, Недрыгайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- Борщевский, Зборовский, Подволочисский, Подгаецкий и Шумской районы Тернопольской области;на

- города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районы Черниговской области;

- город Киев.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в случае полной отмены карантинных ограничений наступит коллапс медицинской системы.

Как известно, в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом Украина закрыла границу.