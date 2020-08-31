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Украина
31 августа 20, 09:56
В Крыму проходит серия обысков у крымских татар. ФОТО
арест
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Журналиста общественного объединения Крымская солидарность Айдера Кадырова увезли в управление ФСБ.

В аннексированном Крыму российские силовики проводят очередную серию обысков в домах крымских татар. Об этом утром в понедельник, 31 августа, сообщает общественное объединение Крымская солидарность.


Так, в Нижнегорском районе провели обыск в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента Грани.ру Айдера Кадырова. Проводить следственные действия силовики приехали на двух машинах модели Газель без опознавательных знаков. В итоге Кадырова увезли в УФСБ Симферополя.


В Советском районе (поселок Советский, ул. Золотово) проходит обыск в доме Энвера Топчи.


Также стало известно об обыске в Судаке (ул. Чалаш Смаил) в доме активиста Ридвана Умерова. Возле его дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого находятся сотрудники ОМОНа.

Кроме того, в селе Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера Аблякимова, который работает сотрудником "МЧС".
Korrespondent
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