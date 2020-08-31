Новый вид мошенничества: Киевлян предупреждают

В Киеве на подъездах домов начали появляться объявления об услугах «обработки слива раковины, ванны и туалета без снятия труб», которые якобы необходимы в связи с увеличением водопроводных засоров. Это новый вид мошенничества. Об этом сообщает Фраза.юа, ссылаясь на пресс-службу «Киевводоканала».

«Объявление вводит в заблуждение жителей и создает впечатление, что указанные работы нужно выполнять обязательно», — говорится в сообщении компании.

«Киевводоканал» подчеркивает, что не имеет никакого отношения к подобной деятельности.

«Мы не рекомендуем звонить по указанным номерам и открывать двери лицам, предлагающим подобные услуги. Просим представителей СМИ максимально распространить эту информацию среди населения и предупредить жителей о действиях вероятных мошенников, которые для получения прибыли умышленно создают объявления, вводящие людей в заблуждение», — говорится в сообщении «Киевводоканала».





В компании отмечают, что объявления для потребителей от ЧАО «АК «Киевводоканал» обязательно содержат полное название предприятия и актуальные контактные телефоны для идентификации и проверки информации.

Напомним также, что ранее мошенники предлагали украинцам 1000 грн по случаю карантина.