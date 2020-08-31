Школы смогут сами определять время каникул

Школы смогут решать самостоятельно, когда устраивать ученикам каникулы, учитывая текущую эпидемическую ситуацию, заявил на онлайн-брифинге и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета, школам надо вспомнить о своем автономном праве организовывать учебный процесс так, как они считают нужным.

"Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации", — отметил чиновник.