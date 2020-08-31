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Новости
Украина
31 августа 20, 17:34
Школы смогут сами определять время каникул
каникулы
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По словам и.о. главы Минобразования, школам рекомендуется наладить собственный гибкий образовательный процесс

Школы смогут решать самостоятельно, когда устраивать ученикам каникулы, учитывая текущую эпидемическую ситуацию, заявил на онлайн-брифинге и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета, школам надо вспомнить о своем автономном праве организовывать учебный процесс так, как они считают нужным.

"Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации", — отметил чиновник.
liga.net
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