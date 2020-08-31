Партия СН утвердила своих кандидатов на мэры. СПИСОК

На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Утвержденный список выглядит так:
Винница - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов;
Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова - Сергей Рыженко;
Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" - Виктор Евдокимов;
Запорожье - первый заместитель Председателя Запорожской областной государственной администрации - Виталий Тишечко;
Ивано-Франковск - Юристконсультант, директор строительной компании - Александр Богачев;
Киев - народный депутат от партии "слуг народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Ирина Верещук;
Кривой Рог - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья - Дмитрий Шевчик;
Кропивницкий - финансистка, банкир - Ольга Ковалева-Алокили;
Львов - врач, депутат Львовского городского совета - Тарас Кльофа;
Николаев - предпринимательница, общественный деятель - Татьяна Домбровская;
Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;
Полтава - предприниматель - Сергей Иващенко;
Ривне - председатель Ривненской областной государственной администрации - Виталий Коваль;
Сумы - народный депутат от партии "Слуги народа" - Татьяна Рябуха;
Славянск - действующий депутат Славянского горсовета - Ольга Алтунина;
Тернополь - сценарист - Виктор Гевко;
Харьков - председатель Харьковской областной государственной администрации - Алексей Кучер;
Ужгород - депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;
Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета - Юрий Кириллов;
Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии - Инна Ящук;
Черкассы - предприниматель - Виталий Ильченко;
Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа", предприниматель - Виталий Другановский;
Чернигов - депутат Черниговского городского совет - Юрий Тарасовец.