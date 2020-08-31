Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.88
USD
27.54
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 августа 20, 17:58
Партия СН утвердила своих кандидатов на мэры. СПИСОК
Слуга народа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины.

На внеочередном съезде партии "Слуга народа" эта политическая сила утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Утвержденный список выглядит так:

Винница - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов;

Днепр - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова - Сергей Рыженко;

Житомир - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" - Виктор Евдокимов;

Запорожье - первый заместитель Председателя Запорожской областной государственной администрации - Виталий Тишечко;

Ивано-Франковск - Юристконсультант, директор строительной компании - Александр Богачев;

Киев - народный депутат от партии "слуг народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки - Ирина Верещук;

Кривой Рог - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья - Дмитрий Шевчик;

Кропивницкий - финансистка, банкир - Ольга Ковалева-Алокили;

Львов - врач, депутат Львовского городского совета - Тарас Кльофа;

Николаев - предпринимательница, общественный деятель - Татьяна Домбровская;

Одесса - доктор филологических наук, предприниматель, педагог - Олег Филимонов;

Полтава - предприниматель - Сергей Иващенко;

Ривне - председатель Ривненской областной государственной администрации - Виталий Коваль;

Сумы - народный депутат от партии "Слуги народа" - Татьяна Рябуха;

Славянск - действующий депутат Славянского горсовета - Ольга Алтунина;

Тернополь - сценарист - Виктор Гевко;

Харьков - председатель Харьковской областной государственной администрации - Алексей Кучер;

Ужгород - депутат Ужгородского городского совета Виктор Щадей;

Херсон - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета - Юрий Кириллов;

Хмельницкий - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии - Инна Ящук;

Черкассы - предприниматель - Виталий Ильченко;

Черновцы - председатель Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа", предприниматель - Виталий Другановский;

Чернигов - депутат Черниговского городского совет - Юрий Тарасовец.
censor.net.ua
Ещё по теме:
"Пленки Ермака". Слуга народа выступила с заявлением
Рейтинг Слуги народа упал на 4,6% по сравнению с апрелем
"Слуга народа" перед выборами сменили лозунг
Сергей Притула идет в мэры: яркие цитаты об Украине и войне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Школы смогут сами определять время каникул
noimageУчебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
noimageНовый вид мошенничества: Киевлян предупреждают
noimageКиев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за суткик
noimageВ Крыму проходит серия обысков у крымских татар. ФОТО
Лента новостей