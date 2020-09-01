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Новости
Украина
31 августа 20, 21:35
В 2021 году украинцы будут отдыхать 115 дней
отдых
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В следующем году украинцы будут работать 250 календарных дней

Кабинет Министров Украины обнародовал список официальных праздников в 2021 году.

Согласно расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в следующем году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, в 2021 году это будут такие дни:

- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

- выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;

- выходной день в воскресенье, 20 июня — на понедельник, 21 июня;

- выходной день в субботу, 25 декабря — на понедельник, 27 декабря.

Перечень праздничных и нерабочих дней в 2021 году:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

2 мая — Пасха;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 июня — Троица;

28 июня — День Конституции;

24 августа — День независимости;

14 октября — День защитника;

25 декабря — Рождество Христово.
Delo
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