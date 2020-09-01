В 2021 году украинцы будут отдыхать 115 дней

Кабинет Министров Украины обнародовал список официальных праздников в 2021 году.
Согласно расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в следующем году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно документу, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
Таким образом, в 2021 году это будут такие дни:
- суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;
- выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;
- выходной день в воскресенье, 20 июня — на понедельник, 21 июня;
- выходной день в субботу, 25 декабря — на понедельник, 27 декабря.
Перечень праздничных и нерабочих дней в 2021 году:
1 января — Новый год;
7 января — Рождество Христово;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — День труда;
2 мая — Пасха;
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
20 июня — Троица;
28 июня — День Конституции;
24 августа — День независимости;
14 октября — День защитника;
25 декабря — Рождество Христово.