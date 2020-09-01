Магнитные бури в сентябре 2020: когда ждать

Лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН составила прогноз магнитных бурь почти до конца сентября - последняя дата 28 число. Космическая погода ожидается вполне неплохой. Никаких серьезных геомагнитных возмущений в сентябре не предвидится. Лишь в самом конце меся будут два дня, во время которых будет возбуждена магнитосфера Земли. Это 24 и 25 сентября. Такие является для человека остаются незамеченными и никаких проблем для здоровья не несет.

Магнитная же буря может, как считают многие, спровоцировать недомогание у метеозависимых людей и тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Иногда с космическими штормами связывают головные боли.

По мнению ряда ученых, во время геомагнитного шторма падает количество кислорода в воздухе, что ведет к кислородному голоданию организма. И особенно остро это ощущают больные сердечно-сосудистыми недугами. А у других же могут появляться сонливость, головные боли. Часть экспертов и же считает негативное любое воздействие этого явления на человека мифом.

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Как бы то ни было, за несколько дней до ухудшения космической погоды врачи рекомендуют регулярно высыпаться, не употреблять жирное и алкоголь, не переедать на ночь, избегать стресса, поменьше курить и не налегать на кофе.