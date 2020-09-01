Враг за сутки дважды нарушил режим тишины на Донбассе

Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 31 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, провокация из стрелкового оружия была отмечена на участке фронта вблизи Водяного. Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксирован вблизи Авдеевки. Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сообщили в штабе.

Также в пресс-центре ОС отметили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, по решению командующего Объединенными силами с первого сентября усилены меры по профилактике распространения COVID-19. Касаются они как военных, так и гражданских лиц, которые проживают или планируют находиться на территории Донецкой и Луганской областей. Будет контролироваться обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, а также, выполнение, в условиях карантина, правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта.

В условиях карантина будут функционировать и контрольные пункты въезда / выезда, которые с сегодняшнего дня, 1 сентября, перешли на осенний режим работы. Теперь пересечение линии разграничения осуществляется в период с 7:00 до 18:30.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.