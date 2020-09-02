Зеленский поздравил Одессу с Днем города.Видео с Филимоновым

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео президент опубликовал в своем Telegram.

"В Одессе всегда тепло и красиво, это город умных и талантливых людей, куда всегда возвращаешься, как домой. С днем ​​рождения, наша жемчужина у моря!" - написал Зеленский.

На видео Зеленский поздравил Одессу "с днем рождения".

"Я знаю, что меня всегда приглашают в Одессу. Вы знаете, в этом году я не смогу быть 2 сентября. Но я знаю, что будет Олег, точно, надеюсь", - сказал президент.

"Я хочу поздравить с днем рождения Одессу ... Мы хотим менять Украину, мы хотим менять Одессу. Но ни в коем случае менять людей, внутреннюю красоту этих людей и не потерять калорит Одессы", - добавил он.

Напомним, Олег Филимонов стал кандидатом на пост городского головы Одессы от "Слуги народа".

Отметим, что 2 сентября 2020 года Одесса отмечает 226-ю годовщину со дня основания города.