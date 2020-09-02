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Новости
Украина
2 сентября 20, 13:56
Заболевшая Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии
Юлия Тимошенко
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Политик сказала, что уже пережила кризисное состояние, однако до выздоровления еще далеко.

Заболевшая коронавирусом лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, сообщила, что кризисное состояние болезни ей удалось пережить. Сейчас политик постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. Об этом Тимошенко в среду, 2 сентября, написала на своей странице в Facebook.

Политик отметила, что "кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни".

Кроме того, она поблагодарила всех, кто ее лечил и помогал, передавая лекарства и советы по лечению.

"Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой. Я благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, за цветы, за наши совместные фото, которые вы передавали мне как символ сострадания и даже детские игрушки", - написала Тимошенко, выразив уверенность, что с ней все будет хорошо.

Напомним, о заболевании Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа. Накануне СМИ сообщили, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже сообщалось, что Тимошенко в критическом состоянии.
Korrespondent
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