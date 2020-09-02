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Новости
Украина
2 сентября 20, 14:04
Под ВР пытались провезти бочки на акцию протеста
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Возле Верховной Рады проходит протест АвтоЕвроСилы. Активисты дежурят у всех подъездов, где могут заходить депутаты в здание.

Полиция помешала активистам провезти металлические бочки под здание Верховной Рады, где проходит акция протеста. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице PavlovskyNEWS.

"Столкновение с полицией, препятствуют провезти бочки на акцию протеста под Верховную Раду", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как активисты разгружают металлические бочи из кузова грузового автомобиля.

Напомним, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева, где планируется проведение массовых акций протеста.

Также сообщалось, что в Киеве возле здания Кабмина вчера прошла акция протеста с музыкой и танцами против карантинных ограничений на проведение развлекательных мероприятий.
Korrespondent
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