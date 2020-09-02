Под ВР пытались провезти бочки на акцию протеста

Полиция помешала активистам провезти металлические бочки под здание Верховной Рады, где проходит акция протеста. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице PavlovskyNEWS.

"Столкновение с полицией, препятствуют провезти бочки на акцию протеста под Верховную Раду", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как активисты разгружают металлические бочи из кузова грузового автомобиля.

Напомним, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева, где планируется проведение массовых акций протеста.

Также сообщалось, что в Киеве возле здания Кабмина вчера прошла акция протеста с музыкой и танцами против карантинных ограничений на проведение развлекательных мероприятий.



