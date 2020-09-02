Почему украинские заробитчане не возвращаются на родину

Украинские заробитчане все чаще хотят остаться в Польше. Такое заявление сделали в Аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши.

Согласно результатам исследования, за последние пять лет значительно увеличилась доля украинских мигрантов, заявивших о своем желании остаться в Польше на более длительный или постоянный срок. А более половины украинских заробитчан стараются перевезти в Польшу минимум одного члена семьи.

По данным польского Нацбанка, если в 2015-м большинство украинцев планировали свое пребывание в Польше сроком до одного года, то в 2020-м 52% заявляют о желании остаться на срок более 3 лет. Кроме того, Gremi Personal отмечает стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар.

и это при том, что хлеб заробитчан легким не назовешь. Найти работу и пройти все официальные процедуры – это только полдела. В Польше украинцы работают по 10-12 часов 6 дней в неделю, а многие и на выходные ищут себе подработку. И живут они отнюдь не в гостиницах: в обычные трехкомнатные квартиры, долгие годы не видевшие даже косметического ремонта, селят по 15 и более человек. В результате бытовые ссоры и скандалы являются практически вечными спутниками таких "коммун".

Почему же наши сограждане готовы все это терпеть?

Мы можем сколько угодно говорить о том, что "не в деньгах счастье", "деньги - это не главное", но факт остается фактом: основной причиной, по которой украинские заробитчане массово штурмуют предприятия соседней страны, являются деньги.

Харьковчанка Ирина по образованию – педиатр, но по специальности работать не смогла. Ее мама живет в Польше уже 15 лет – в свое время уехала, чтобы заработать хоть какие-то деньги и прокормить детей. Ирина поехала к ней, сейчас работает в теплице, хочет получить ПМЖ.

Вероника – из Кривого Рога. Дома она получала настолько мизерную зарплату, что в Польше ее устроила даже минималка – это уже было пределом мечтаний.

Мужу Татьяны предложили контракт на работу на чешскомзаводе. Татьяна поехала вместе с ним и работает там же. Правда, пока муж работает по 12 часов, она, по ее собственному признанию, не сильно напрягается. В Чехии ей все нравится, возвращаться в Украину не хочет.

Виктория с мужем в Украине были в долгах как в шелках. И когда старшая дочь поступила на учебу в польский вуз, поехали за ней попробовать "отработать" кредиты. Сейчас работают официально, планируют забрать двоих младших детей.

- Как только я решу финансовый вопрос, перестану кататься. Годы уже не те, хочется стабильности, хочется жить дома, а не на чемоданах. Но сегодня меня в Европе привлекает исключительно финансовая сторона, - говорит Татьяна, которая дважды ездила на заработки в Польшу, а сейчас работает в Чехии. – В Киеве я зарабатывала 9 тыс. грн в месяц, а в Чехии могу заработать 1100 евро чистыми. А еще такой режим работы затягивает. В Киеве я с утра до вечера пропадала на работе, суббота-воскресенье – выходной, 24 дня отпуска. А здесь поработала несколько месяцев, а потом в Украине можно несколько месяцев отдыхать. Плюс здесь даже те, кто работают за минималку, могут позволить себе очень много. В той же Польше за две минимальные зарплаты (около 555 евро в месяц. – Авт.) можно купить вполне приличный подержанный автомобиль. Что уж говорить о продуктах, одежде и других товарах. А в Украине, даже работая на среднюю зарплату, люди едва сводят концы с концами.

Но деньги – это далеко не единственная причина, по которой украинцы хотят жить и работать в Европе. Собеседники "КП" в Украине" признаются: даже несмотря на то, что в Польше очень много наших соотечественников, жизнь здесь кардинально отличается от того, к чему мы привыкли в Украине.

- На обсервации мы жили в центре Лодзи, и я каждый день из окна наблюдала за жизнью поляков, - рассказывает 21-летняя Карина, отправившаяся в Польшу не только на заработки, но и получать новый опыт. - Первое, что бросается в глаза - это то, что они ездят на велосипедах, электросамокатах. Мне просто радостно наблюдать, когда люди массово передвигаются такими видами транспорта. Второе наблюдение – у них вывозят мусор каждый день, а мусорщики одеты в чистую и даже, как мне показалось, отглаженную ярко-оранжевую форму. Третий момент – это их дома: ухоженные, с аккуратными газонами и низкими заборами, а то и вообще без них. У нас каждый скрывается от посторонних глаз за высоким забором, а здесь даже дорогие дома открыты для глаз прохожих. И, конечно, дороги. Когда въезжаешь в Польшу, это сразу чувствуется!

А 25-летняя киевлянка Оксана упоминает еще и про общественный транспорт.

- Когда после полугодового пребывания в Польше я приезжаю в Киев, первое, что делает мою жизнь дома невыносимой – это общественный транспорт, - говорит Оксана. – Грязный, вонючий, забитый – по сравнению с европейским это не транспорт для людей, а какие-то скотовозки! Пассажиры наши тоже далеки от идеала. В нашем общественном транспорте ни о каком личном пространстве и речи быть не может. Люди напирают друг на друга, наступают на ноги, толкаются, еще и орут. Отдельный разговор – это водители. В Польше невозможно представить, чтобы водитель автобуса постоянно нарушал ПДД, хамил пассажирам и при этом еще и кричал "не нравится – ездите на такси". У нас такое – сплошь и рядом. Я никогда не могла к этому привыкнуть, а после жизни в Европе контраст особенно разительный.

Понятно, что воспитанные и невоспитанные люди, доброжелательные и недоброжелательные, вежливые и хамы есть в любой стране. Но, говорит Карина, если оценивать в целом, то поляки намного культурнее, а украинцы по сравнению с ними зачастую выглядят дикарями.

О том, что поляки также бывают грубы и часто не в восторге от того, что в стране так много украинских заробитчан, написано немало. Но напомним: мы сегодня говорим о том, что привлекает наших соотечественников в соседней стране, и таких историй тоже оказалось достаточно.

Карина говорит, что в Польше обратила внимание на людей с ограниченными возможностями на инвалидных электроколясках. В Украине это большая редкость, а в маленьком польском городе за совсем короткий промежуток времени она встретила четверых.

- В Польше все предусмотрено для удобства людей с ограниченными возможностями: низкие бордюры, везде есть съезды и заезды, - говорит Карина. – Очень горько осознавать, что в то время как за границей люди с инвалидностью свободно передвигаются и живут полноценной жизнью, в Украине инвалидность - это чуть ли не синоним обреченности.

Ольга работает на заводе в Лодзи, а по выходным подрабатывает уборками в квартирах и домах жителей города. У нее есть несколько постоянных клиентов, которые периодически ей звонят и приглашают прийти.

- В этом году мой день рождения пришелся на воскресенье, - говорит Ольга. – Отмечать я не собиралась, поскольку друзей у меня здесь нет. Да и некогда мне их заводить – работаю по 10 часов, по выходным – уборки. Поэтому, когда мне позвонила одна из клиенток и пригласила на воскресенье убирать, я даже обрадовалась: уж лучше делом заняться, чем весь день рождения просидеть в четырех стенах. К тому же клиентка - одна из моих любимых: очень приятная женщина за 60, живет со своей мамой – интеллигентной старушкой, которая любит рассказывать истории из прошлого.

Но каково же было удивление Ольги, когда, придя на "работу", она увидела накрытый в честь ее дня рождения стол – бутерброды, торт, бутылка вина. Оказалось, что клиентка специально узнавала дату рождения своей работницы у ее предшественницы. Раньше эту квартиру убирала давняя знакомая Ольги, а когда она уезжала в Украину, передала приятных хозяев "по наследству". Именинница говорит, что такого сюрприза она даже представить себе не могла – настроение было приподнятым целую неделю!

А Светлана из Ивано-Франковска, которая сейчас работает в Польше, рассказала случай из своего личного опыта:

- Вспомнила такую реальную историю. Репортер брал интервью у немецкого полицейского и спросил, почему их "гаишники" не берут взяток. Немец затруднился с ответом, долго напрягался, а потом ответил – мол, нет физической возможности сделать это незаметно, поскольку полицейские дежурят парами. Так вот, судя по моему опыту, дело вовсе не в этом, а в том, что они - другие! Пару недель назад я решила пойти на работу короткой дорогой, которая вела через железнодорожный переезд. Когда я подошла к переезду, услышала, что мне кричат, чтобы я остановилась. Оглядываюсь – ко мне бегут два полицейских. Ну, думаю, попала: в Польше переходить через железную дорогу в неположенном месте строго запрещено, сейчас выпишут штраф. А они подбегают запыхавшиеся, отдышались и говорят: "Как хорошо, что мы вас догнали до того, как вы нарушили! Теперь мы можем вам не выписывать штраф, а вы идите в обход!" Подобную ситуацию в Украине я даже представить себе не могу.

P.S. Ко всему вышесказанному остается добавить, что наши заробитчане уже достаточно хорошо адаптировались к жизни в соседней стране. Постепенно они научились и права свои отстаивать, и решать проблемы с жильем, которое их не устраивает. Одни жалуются работодателю, а другие и вовсе отказываются работать.

- На обсервации нам повезло, - рассказывает Карина. – А вот когда мы вышли из карантина и отправились на основное место жительства в город Млава, там мы и увидели "неудобства", о которых так много слышали. Даже фотографии этого "жилья" - не для слабонервных. Я, конечно, ожидала разное, учитывая, что жилье полностью бесплатное, но это настоящий кошмар! Правда, все в мире относительно – некоторые и так живут, и им нормально. Но я решила, что терпеть это не буду, нашла другую вакансию и уехала под Варшаву. Да, мы приехали зарабатывать, но никому не позволим относиться к нам, как к свиньям, и заселять в такое жилье! Кстати, нас обещали переселить, но я считаю, что если изначально не подготовились к нашему приезду, то дальше ждать нечего. Но, конечно, душа болит за наших людей: они, наверное, не от хорошей жизни соглашаются работать, проживая в таких условиях.