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Новости
Украина
2 сентября 20, 20:04
Группа Кабмина срочно вылетела на восток Украины
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Правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений.
Правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений.

Группа правительственных чиновников, в состав которой вошли четыре министра, вылетела в Луганскую и Харьковскую области, где продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
 
По его словам, правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.
 
"С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - отметил Шмыгаль.
 
В район тушения пожаров направляются министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области горит хвойный лес. На момент прибытия спасателей в полдень территория пожара охватывала площадь около 80 га.
Korrespondent
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