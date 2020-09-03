Группа Кабмина срочно вылетела на восток Украины

Группа правительственных чиновников, в состав которой вошли четыре министра, вылетела в Луганскую и Харьковскую области, где продолжаются масштабные лесные пожары. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил премьер Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, правительственная команда отправляется на восток Украины для оперативного реагирования, оценки ситуации и принятия необходимых решений для обеспечения безопасности и помощи пострадавшим.

"С места событий министры будут докладывать президенту и мне лично", - отметил Шмыгаль.

В район тушения пожаров направляются министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.





Ранее сообщалось, что в Харьковской области горит хвойный лес. На момент прибытия спасателей в полдень территория пожара охватывала площадь около 80 га.