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Новости
Украина
2 сентября 20, 22:05
Украина еще ужесточила правила въезда для иностранцев
таможня
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Эту лазейку использовали хасиды, обходя закрытие границ.

Исключений в запрете на въезд в Украину для иностранцев стало меньше - Кабмин на заседании 2 сентября ужесточил правила пересечения границы. Об этом 2 сентября сообщает "Европейская правда".

Главное изменение - из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до двух суток. Выяснилось, что это основание использовали, в частности, паломники, которые ехали в Украину из Израиля и других государств: к примеру, прибывали в аэропорт "Борисполь" и демонстрировали пограничнику билет на рейс из "Жулян", но пройдя паспортный контроль, направлялись в Умань. Теперь въезд на основании транзита запрещен.

Однако тем самым Украина закрыла также наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное.

Второе изменение - Украина расширила перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы, добавив к нему бабушек и дедов. Ранее звучала критика о том, что у детей украинцев, поехавших на отдых без родителей и с родственниками-иностранцами, были проблемы с возвращением в Украину в последние дни лета.

Третье изменение - правительство уточнило формулировку об обучении как основание для пересечения границы. Теперь в Украину будут пускать только тех, кто едет учиться в учебные заведения. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.

Ранее сообщалось, что с 28 августа Украина из-за острой ситуации с коронавирусом закрыла границы для иностранцев сроком на месяц. Речь и дет о въезде в страну, выезжать можно беспрепятственно. Одновременно с этим были открыты КПВВ на границе с Крымом, а пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе перешли на осенний режим работы.

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kp.ua
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